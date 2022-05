Neuerdings bietet der Aussichtspunkt „Eule“ bei Sippersfeld nicht nur Zweibeinern einen Platz zum Sonnenbaden. In einer Reptilienburg werden sich schon bald Eidechsen auf den Steinen räkeln – so die Hoffnung der Initiatoren. Es sollen in dem mühevoll errichteten Domizil nicht die einzigen Gäste bleiben. Die ersten sind bereits eingezogen.

Über den Berg aus Steinen und Erde, der neuerdings den Aussichtspunkt „Eule“ bei Sippersfeld säumt, wird sich manch Wanderer schon gewundert haben. Hat hier vielleicht jemand illegal seinen Schutt abgeladen? Mitnichten – bei dem Gebilde handelt es sich vielmehr um ein so erfreuliches wie nützliches Projekt: eine Reptilienburg.

Eine Reptilienburg ist ein Unterschlupf für Kleintiere wie Eidechsen und Schlangen. Aus Steinen, Totholz, Sand und weiteren Materialien wird ein Hügel gebaut, in dem die Tiere leben und sich verstecken können. „Was ein Insektenhotel ist, lernen schon die Kinder im Kindergarten“, sagt der Initiator Ortwin Molter aus Sippersfeld. „Eine Reptilienburg kennen aber nicht so viele.“

Den ganzen Winter über Steine gesammelt

Um die Tiere vorm Aussterben zu schützen, baut Ortwin Molter seit Anfang Oktober zusammen mit helfenden Händen aus Sippersfeld die Reptilienburg. „Den ganzen Winter haben wir Steine gesammelt“, erzählt er. Hilfe bekam Molter von den umliegenden Landwirten, die Steine beigesteuert und mit einem Traktor zum Aussichtspunkt „Eule“ hochgebracht haben. Benannt ist der Platz übrigens nach einer Eulenfigur, die neben der Bank thront.

Die Lage sei günstig für eine Reptilienburg, so Molter. Einerseits spendet ein Baum den Tieren Schatten, andererseits fällt aber zumindest auf einen Teil der Steine viel Sonne. Besonders Eidechsen bietet die Burg dadurch einen besonderen Platz: Wenn die Steine sich erwärmen, können die Eidechsen hier ganz entspannt ein Sonnenbad nehmen.

lm Sandarium können Kleintiere Eier ablegen

In das Totholz und unter die Steine können sich derweil Kleintiere zurückziehen, Verstecke und Nahrung finden sie im hohen Gras rund um das Bauwerk. Dieses besteht aus Materialien, die hauptsächlich aus der Region stammen und beherbergt außerdem ein Sandarium – einen Bereich, der mit Sand aufgefüllt ist, damit kleine Tiere Eier ablegen können.

Noch ist die Reptilienburg nicht ganz fertig. So soll etwa die Oberfläche bepflanzt werden. Ein Schild, dass es sich bei dem Hügel um eine Reptilienburg handelt, wird ebenfalls aufgestellt – schon allein, damit niemand mehr denkt, man dürfe dort Steine oder Tonziegeln ablegen. Während der Bauarbeiten sei es tatsächlich vorgekommen, dass Schutt am Aussichtspunkt entsorgt wurde, berichtet Molter. Angesichts des nun fertigen Baus sollte es aber zu keiner – ob beabsichtigten oder versehentlichen – Verwechslung mehr kommen, hofft der Initiator des Projekts.

Wärmespeicher für kalte Winternächte

Denn auch die Blindschleichen und Spitzmäuse sollen es angenehm in ihrem Zuhause haben. „Wenn die Tiere sich wohlfühlen, dann vermehren sie sich“, erklärt Albert Koch, erster Vorsitzender des Pfrimmtal-Touristik-Vereins. In den kritischen, weil kälteren Wintermonaten erwärmt die Sonne tagsüber die Steine, die wiederum die Wärme speichern. Dadurch sind die Bewohner nachts auch besser vor Kälte geschützt. Über Winter können sie sich in die Tiefen der Burg zurückziehen, um nicht zu erfrieren.

Wer über den Sippersfelder Panoramaweg zu der Reptilienburg wandert, hat vielleicht bald die Chance, einen oder mehrere ihrer Bewohner zu sehen – ob Blindschleichen, Eidechsen, Mäuse oder Igel. Die ersten Gäste haben derweil das neue Domizil bereits bezogen: Insekten. Für sie sei besonders das Totholz attraktiv, erklärt Molter. Allerdings könne es vorkommen, dass es bis zu zwei Jahre dauert, ehe ein Tier das neue Zuhause annimmt.