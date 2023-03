Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem schon der Seniorenausflug in Lautersheim aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, wird es in diesem Jahr auch keine Weihnachtsfeier für die ältere Bevölkerung geben. Bürgermeister Thomas Mattern bedauerte das bei der Ratssitzung am Donnerstagabend in der Gemeindehalle, meinte aber, dass man die Verantwortung für eventuelle Infektionen nicht übernehmen könne.

„Nach der positiven Entwicklung im Sommer breitet sich das Virus derzeit rasant aus. Da können wir keine Veranstaltung am dritten Advent mit 80, 90 Personen im geschlossenen