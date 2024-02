Unbekannte haben – Ende Januar, Anfang Februar, wie die Polizei vermutet – in der Gemarkung Geißberg bei Imsweiler ihren Sperrmüll entsorgt. Der Müll wurde am Morgen des 2. Februar in einem Wassergraben gefunden, der direkt neben einem geteerten Wirtschaftsweg verläuft. Es handelt sich um Bauabfälle, unter anderem um Spanplatten, Holzfaserplatten, Rigipsplatten und Putzschienen. Die illegale Entsorgung von Sperrmüll oder Hausmüll in der Umwelt stellt zumindest eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz dar, wie die Polizei berichtet. Einem festgestellten Verursacher würden neben „einem empfindlichen Bußgeld“ regelmäßig auch die Kosten für die Abfallentsorgung auferlegt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.