Vor gut einem Jahr trat Heike Renz in die Fußstapfen Andreas Thonis, der nicht mehr als Bürgermeister kandidierte. Bereits fünf Jahre im Gemeinderat aktiv, konnte sie sich durchaus vorstellen, was auf sie zukommen würde; dass der Job aber mit so viel Verwaltungsarbeit ausgestattet sein wird, habe sie dann doch etwas überrascht, gesteht die Oberwiesenerin.

Als echten Vorteil erachtet Renz, dass sie durch ihre berufliche Selbstständigkeit vor Ort nicht nur lebt sondern auch arbeitet und so schnell auf aktuelle Ereignisse und Bedürfnisse