Der Orgelsommer im 275. Jubiläum der Stummorgel begann zwar mit Verspätung, dafür aber ohne vorherige Anmeldung. Fast hundert Zuhörer kamen in die Paulskirche und zu hören gab es: unbeschwerte Musik, elegant gespielt.

Wenn bei einem Konzert fast alles so ist wie immer – dann ist das in Corona-Zeiten die gute, die außerordentliche Nachricht. Wer kam, trug sich – vorsichtshalber und bereitwillig – in die obligate Liste ein und fand in Corona-Abstand bequem im großen Kirchenschiff Platz. Fast 100 Zuhörer waren da, noch einige wenige hätten Platz gefunden, als der Kirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche der Pfalz, Jochen Steuerwald, in die Tasten griff. „Fast nur Dur“ war das Programm überschrieben, und demgemäß erklang hauptsächlich froh gestimmte, strahlende Musik zwischen Bach und Mendelssohn.

Eröffnender Höhepunkt war Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur BWV 564 von Johann Sebastian Bach. Locker gefügt und doch konzis sammelt Steuerwald zunächst im Eingangsteil – der virtuose einstimmige Passagen enthält – sozusagen das musikalische Material, ohne jede Eile, um dann daraus in stärkerer Registrierung einen prachtvoll vorbeirauschenden Konzertsatz von stringentem, klarem und durchaus raschen Ablauf zu gestalten. Das ist bestens gelungen.

Ein Abschied steht an

Wird man Bach, seine donnernden Pedalpassagen, dort oben noch so spielen können, wenn im Zuge der anstehenden Orgelrestaurierung wieder der originale Spieltisch eingebaut ist, den seinerzeit Mozarts Finger streiften, der aber in der Manualen und vor allem im Pedal wesentlich weniger Töne zur Verfügung hält? Wird die Intonation noch so wie bisher auf einen abgerundeten Gesamtklang abzielen oder vielmehr einzelne Register stärker hervortreten lassen? Solche Gedanken gibt dem Orgelfreund das Konzert ein, das nicht nur ein Jubiläum, sondern auch einen Abschied feiert – nämlich den von der Stumm-Orgel in der Rekonstruktion von 1966, die zugleich Modernisierung war. Technische Macken, so sagt auch Bezirkskantor Martin Reitzig eingangs, machen eine Erneuerung unaufschiebbar. Und man kann und will es heute originalgetreuer, historischer.

Das wunderschöne Adagio reißt uns aus diesen Gedanken. Steuerwald artikuliert es leicht und fließend. Es verweilt nicht, ist also eher ein Andante. Sehr beunruhigend wirken die Dissonanzen, in die dieser Teil mündet, trübe und drohend. Die folgende Fuge mit der neckischen Pause im Fugenthema weiß davon nichts, sie jubelt kristallklar, wobei der Gegensatz zwischen den leuchtenden Manualfarben und dem sonoren Pedalklang erfreut. Steuerwald gestaltet die Musik stets durch feine, überzeugend wirkende Nuancen, den Wunsch nach kräftigerer, schmissigerer Akzentuierung erfüllt er dagegen nicht.

Geschicklichkeit und Vogelzwitschern

Stattdessen stiftet er nun die Bekanntschaft mit einer nahezu unbekannten Komponistin, Anna Maria Martinez (1744-1812), einer Schülerin Joseph Haydns. Ihre beiden Sonaten in E- und A-Dur geben den Flötenregistern Gelegenheit zu leuchten, besonders die Erste gibt Jochen Steuerwald Gelegenheit, geläufigste Geschicklichkeit in allerlei vom Vogelzwitschern inspirierten Trillern und Läufen zu beweisen. Das ist allerliebste, unbeschwerte Musik, elegant gespielt. Allerdings neigt die Komponistin manchmal dazu, allzulang an einem an sich reizenden Einfall festzuhalten.

In der Mitte des Konzerts ein Werk des Darmstädter Organisten Christian Heinrich Rinck (1770-1846): Variationen und Finale für Orgel. Etwas eigenartig dadurch, dass Rinck das heitere französische Liebeslied „Ah, vous dirai-ja, maman“ (später wuchs ihm der deutsche Text zu: Morgen kommt der Weihnachtsmann) mit majestätisch drohenden, gewichtig wirkenden Proben organistischer Kompositionskunst recht beziehungslos verschränkt. In Steuerwalds intelligenter Deutung war das Zuhören gleichwohl ein Vergnügen. Vorzüglich gelangen auch drei Präludien aus op. 37 von Felix Mendelssohn.

Den Vogel aber schoss die ungemein heitere und vergnügliche Zugabe ab: Das Papageno-Liedchen „Ein Mädchen oder Weibchen“ aus Mozarts Zauberflöte, mittels des bei Vollendung der Orgel von den Erbauern geschenkten Glockenspiels ein kurzes, aber herrliches Vergnügen. Nach einem frohen Konzert dankte das frohe Publikum mit fröhlichem Applaus.

