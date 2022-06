Bezirkskantor und Organisator Martin Reitzig freut sich auf den Orgelsommer 2022. Corona hatte die Konzerte immer wieder ausgebremst, doch dieses Mal soll in der protestantischen Paulskirche in Kirchheimbolanden die Stumm-Orgel wieder erklingen und die Besucher erfreuen.

Bereits für das Jahr 2020 waren hochkarätige Musiker und Musikerinnen für den Konzertsommer in der Paulskirche verpflichtet. Jetzt freut sich der Bezirkskantor, dass seine musikalischen Gäste bereitwillig ihre Verträge auch im Jahr 2022 erfüllen wollen.

Bis zum Oktober sind sechs 17-Uhr-Konzerte und eine Matinee angesetzt, darunter das erfahrene Zusammenspiel der LUfoniker unter der Leitung von Robert Weis-Banaszczyk und der Bezirkskantorei Kirchheimbolanden Winnweiler im Oktober mit dem Mozart Requiem KV 626. Der Chorleiterchor Pfalz unter der Leitung von Harald Kronibus gastiert im Juli, Martin Reitzig wird im August „Toccaten und mehr“ auf der Orgel zum Klingen bringen.

Auch Hofmusik des Fürstenhauses

Auf ein Bach-Konzert dürfen sich die Liebhaber der Orgelmusik im September mit Olivier Latry aus Paris freuen. Er ist einer der drei Titularorganisten von Notre Dame in Paris. Und zu „Spiritual Movements – Jazz auf der Kirchenorgel“ lädt die preisgekrönte Organistin Barbara Dennerlein am 3. Juli ein. Beide Konzerte waren ursprünglich für 2020 zum Jubiläum „275 Jahre Stummorgel“ geplant. Das Konzert mit Dennerlein ist nun zugleich integriert in die Reihe „Kirchenmusikfesttage Pfalz“ der evangelischen Kirche der Pfalz.

Zur Matinee, die ebenfalls zugleich zu dieser neuen Reihe gehört, bittet Hans Oskar Koch aus Bobenheim-Roxheim am 26. Juni. Er stellt die Hofmusik am Kirchheimbolandener Fürstenhaus mit Musikbeispielen vor, ein besonderes Vergnügen für alle Freunde der Fürstengeschichte des Hauses Nassau-Weilburg. Der Dirigent des Kurpfälzischen Kammerorchesters war früher Abteilungsleiter für Musik und Kultur beim SWR und hat 2008 mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester Musik vom Hof der Kleinen Residenz auf CD eingespielt.

Von Pachelbel bis Bach

Den konzertanten Auftakt gibt Christine Marx am Sonntag mit ihrer Orgelmusik aus Deutschland und Frankreich, unter anderem von namhaften Komponisten wie Georg Böhm und Johann Pachelbel aus dem 17. Jahrhundert sowie Nicolas de Grigny, Johann Sebastian Bach, Louis-Nicolas Clerambault und Cesar Franck. Christine Marx kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück, denn einst war sie Martin Reitzigs Schülerin. Sie studierte Kirchenmusik, Schulmusik und Musikwissenschaft, sowie Pädagogik und Romanistik und nahm an zahlreichen Meisterkursen teil. Zurzeit lebt und arbeitet sie im Donnersbergkreis als Musiklehrerin an der Kreismusikschule und ist als Organistin und Chorleiterin aktiv.

Der Eintritt zum Auftaktkonzert ist frei, um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit in der Region wird gebeten.

Termine

Die Konzerte des Orgelsommers finden jeweils sonntags um 17 Uhr in der Paulskirche Kirchheimbolanden statt:

12. Juni, Christine Marx

26. Juni, Hofmusik mit Hans Oskar Koch, ausnahmsweise um 11 Uhr

3. Juli, Barbara Dennerlein

17. Juli, Chorleiterchor Pfalz unter der Leitung von Harald Kronibus

14. August, Martin Reitzig

18. September, Olivier Latry