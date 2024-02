Auch weil eine Stand-by-Spielerin mal wieder aushilft, gewinnen die Zellertalerinnen gegen den 1. FC Saarbrücken-TT das zweite Duell in der Oberliga.

Einen Einsatz hatte Sabine Becker in dieser Saison für Oberligist TSG Zellertal absolviert. Denn spielen wollte sie nach Möglichkeit nicht mehr. „Sie hat sich gar nicht mehr – auch nicht nur als Ersatz – auf den Bogen schreiben lassen“, berichtete die Mannschaftsführerin der TSG Zellertal, Silke Ermel, schon vor zwei Jahren. In dieser Saison stand Becker zumindest als Stand-by-Spielerin doch wieder auf dem Spielberichtsbogen. Ihren einzigen Einsatz in dieser Saison krönte sie mit einem Einzelsieg gegen Stephanie Lintz (TTV Edenkoben).

„Ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht wie in der Vorrunde mal einspringen kann, und es passte für sie heute“, erklärte Ermel. Ein entscheidender Vorteil, denn so konnte Anneli Heintz im Duell gegen Ligaschlusslicht 1. FC Saarbrücken-TT im hinteren Paarkreuz spielen. Ein Ersatz aus der zweiten Mannschaft, wie in den ersten beiden Spielen der zweiten Saisonhälfte mit Alisa Ermel und Aline Müller, war somit entbehrlich.

„Wundertüte“ 1. FC Saarbrücken-TT

Auf der anderen Seite die Saarbrücker: Die rote Laterne der Liga, deren hochdekorierte Herren um deutsche Meisterschaften und Champions-League-Titel mitspielen, ist kaum einzuschätzen. Mit Anelia Jorgic und Ayuki Kuriyama haben die Landeshauptstädter ein durchaus starkes Spitzenpaarkreuz, spielen dennoch zumeist nur mit Reservespielern. Auch Hiyori Murata und Shitong Zuo kommen kaum zum Einsatz. Erst die ab der Position fünf notierten Spielerinnen füllen das Vereinsleben des 1. FCS mit regelmäßigen Einsätzen. „Wir schauen mal, wie die Wundertüte Saarbrücken antritt“, bemerkte Ermel vor dem Spiel. Mit dem 8:2-Auswärtserfolg in Saarbrücken hatte Zellertal den einzigen Sieg der Hinserie einfahren können.

Im Rückspiel gab die „Wundertüte“ aus Saarbrücken dann doch mehr her als gedacht. Denn die Japanerin Hiyori Murata spielte überraschend mit. „Die war echt gut. Aber es hat Spaß gemacht, gegen sie zu spielen, auch wenn keiner eine Chance hatte“, sagte Silke Ermel. Während Sabine Becker mit 5:11, 3:11, 2:11 deutlich besiegt wurde, hatte sich Ermel bei ihrer Dreisatzniederlage einige Punkte mehr erspielt (8:11, 5:11, 8:11). Abgesehen von einem weiteren Doppelerfolg von Murata an der Seite von Paula Klein ließ Zellertal aber kaum mehr etwas zu.

Klare Zellertaler Vorteile im hinteren Paarkreuz

Deutliche Vorteile hatte die TSG im hinteren Paarkreuz. „Das war zum Glück zwar unangenehm, aber nicht ganz so stark“, stellte die TSG-Mannschaftsführerin fest und sah einen Knackpunkt darin, dass der Einsatz von Sabine Becker im Spitzenpaarkreuz bewirkte, dass Anneli Heintz eben hinten spielen konnte.

Heintz siegte beim 6:4-Erfolg gegen den FCS wie auch Tanja Schultz in drei Sätzen gegen Paula Klein, gegen Nina Meng benötigten beide jeweils einen Satz mehr. Ein weiterer Knackpunkt war, dass Ermel im Spitzenpaarkreuz Martina Blaß in drei Sätzen besiegte, während Sabine Becker nach gewonnenem ersten Satz mit 1:3 gegen die FCS-Akteurin unterlag.

Am Sonntag bereits das letzte Saisonspiel

Da der TTV Edenkoben mit 10:0 gegen den SV Remmesweiler siegte und sich vorerst an die Tabellenspitze setzte, hat die TSG Zellertal einen Rang gut gemacht. Bei gleicher Spielanzahl liegt das Team nun einen Punkt (6:10) vor dem Tabellenfünften SV Remmesweiler.

Die bereits vorletzte Partie der Saison bestreiten die TSG-Damen am kommenden Sonntag ab 10 Uhr in eigener Halle gegen den Klassenprimus TTV Edenkoben, sind jedoch angesichts personeller Schwierigkeiten in dem Duell nur Außenseiter.