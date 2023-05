Die Oberliga-Mannschaften vom Radfahrer-Verein Bolanden beendeten die Saison, wie sie diese begonnen hatten: mit Krankheitsproblemen.

Am vergangenen Samstag fand der letzte Spieltag der Oberliga-Saison in Gau-Algesheim statt. Leider musste Bolanden II (Christian Ochßner und William Born) passen und konnte wegen Krankheit nicht teilnehmen. Auch Bolanden III (Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt) musste auf Ersatzmann Markus Hack zurückgreifen: Sebastian Gebhardt war nach einer Verletzung vom vorangegangenen Spieltag noch nicht wieder einsatzfähig. Somit standen für den RVB an diesem Tage nur drei Spiele an. Für Bolanden II wurden alle Spiele mit 0:5 Toren gewertet.

Viele kleine Fehler

Die zweite Vertretung von Gau-Algesheim stellte für Gehrhardt/Hack keine Hürde dar. Mit 7:1 gab es einen ungefährdeten Sieg. Mit gleicher Energie wollte das Duo auch gegen Gau-Algesheim I agieren, doch es kam anders. Mit zu vielen kleinen Fehlern konnte der RVB keinen entscheidenden Vorteil erspielen. Die letzten Minuten verteidigte das Heimteam das 3:3-Unentschieden mit allen Mitteln, und somit gab es nur einen Punkt für das RVB-Duo.

Auch in der letzten Partie gegen Klein-Winternheim taten sich die Bolandener zunächst schwer, zur Halbzeit stand es 2:2. Aber im zweiten Durchgang drehten beide noch einmal auf und siegten mit 7:3. In der Endabrechnung der Tabelle landen die Bolandener Mannschaften auf Platz fünf (Bolanden III) und sechs (Bolanden II) unter den zwölf Teams in der Oberliga.

Nur drei Mal in Stammbesetzung

„Nicht das, was wir uns eigentlich vor der Saison vorgenommen hatten, aber unter diesen Voraussetzungen schon okay“, so Noah Gehrhardt etwas geknickt nach Saisonabschluss. Beide Teams konnten in den gesamten sechs Spieltagen lediglich zwei oder drei Mal in Stammbesetzung aufs Feld fahren. Bolanden II konnte sogar zwei Spieltage komplett nicht antreten. Daher gilt es, diese Saison schnell abzuhaken und nun die Sommerpause zu nutzen, um alle Wehwehchen auszukurieren.