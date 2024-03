Ostern steht vor der Tür und damit auch wieder unser Ostermalwettbewerb. Dieses Jahr dürft ihr noch eine Spur kreativer werden, denn wir fragen uns: Wer schlüpft aus dem mittleren Ei? Hier gibt’s das pdf zum Ausdrucken und Ausmalen.

Ist es vielleicht das klassische Osterküken? Oder wurde bei euch ein Osterhase ausgebrütet? Vielleicht ist es auch gar kein Tier, sondern Blumen oder Süßigkeiten. Wie immer sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – ihr dürft malen, schneiden, kleben, wie es euch gefällt. Wenn ihr fertig seid, macht von eurem Kunstwerk ein Foto. Ihr könnt gerne auch mit drauf und euer Bild in die Kamera zeigen. Natürlich nur, wenn eure Eltern nichts dagegen haben. Bitte achtet darauf, dass das Foto im Querformat sein sollte.

Das Bild könnt ihr bis einschließlich Sonntag, 24. März, per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de schicken. Bitte gebt euern Vor- und Nachnamen, Wohnort, Alter und eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen an.

Die Gewinnerseite wird in der Woche vor Ostern in der Zeitung abgedruckt, es wird auch wieder online Bildergalerien geben. Auf die glücklichen Gewinner warten zehn Nils-Nager-Plüschtiere. Sie werden von uns benachrichtigt und können ihren Preis in den Lokalredaktionen Kibo oder Rockenhausen abholen. Viel Spaß!

Die Vorlage zum Ausdrucken gibt es hier: