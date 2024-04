„Säkular, religiös, selbstbewusst… Kleine Galerie bedeutender deutschsprachiger Jüdinnen“ ist eine Sonderausstellung betitelt, die am Sonntag, 28. April, im Jüdischen Museum der Nordpfalz in Winnweiler in der Schlossstraße 37 eröffnet wird. Die Schau umfasst rund 30 Kurzbiografien und Porträts bedeutender deutschsprachiger Jüdinnen, darunter Autorinnen, Philosophinnen, Wissenschaftlerinnen, Frauenrechtlerinnen, Politikerinnen, Künstlerinnen und Widerstandskämpferinnen gegen das NS-Regime. Eröffnung ist am 28. April um 15 Uhr mit einer Einführung von Werner Rasche. Ergänzend werden „auf digitalem Weg Informationen zu verschiedenen Aspekten der Rolle der Frau im Judentum vermittelt“, so Rasche.

Da dieser Sonntag der sechste Tag des gerade anstehenden achttägigen Pessachfestes ist, wird um 16.15 Uhr eine Führung im jüdischen Bereich des Museums zum Thema „Pessach, das Fest der ungesäuerten Brote“ angeboten. Dabei können Interessierte auch Mazzen und koscheres Kidduschwein aus Israel verkosten. Auch um den Brauch des 49-tägigen „Omerzählens“ wird es gehen. Der Eintritt ist an diesem Sonntag frei.