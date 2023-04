Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Acht Tage ist es her, dass zur Brandserie auf einem einst landwirtschaftlich genutzten Gehöft in Unkenbach ganz unerwartet ein neues Kapitel geschrieben worden ist. Doch auch eine Woche, nachdem ein Feuer auch das letzte bis dato unbeschädigte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen hat, geizen die Behörden mit Informationen.

In der Nacht zum vergangenen Freitag hatte auf dem Anwesen am Unkenbacher Dreispitz das fünfte nächtliche Feuer seit April gewütet.