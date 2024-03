Bei einem Autounfall auf der A63 in Richtung Kaiserslautern sind am Mittwoch zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei erlitt der 69-jährige Fahrer einen Schwächeanfall, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in die Leitplanke. Der Fahrer sowie seine 68-jährige Beifahrerin wurden beim Aufprall leicht verletzt. Das Fahrzeug musste aufgrund des entstandenen Schadens abgeschleppt werden. Ein nachfolgendes Auto wurde durch aufgewirbelte Steine ebenfalls leicht beschädigt. Die Beamten mussten die rechte Fahrspur für circa eine Stunde sperren.