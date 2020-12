Zwei Damen-Pullover hat eine bislang unbekannte Täterin am Donnerstag gegen 16.30 Uhr von einem Bekleidungsständer im Außenbereich der Kirchheimbolander NKD-Filiale gestohlen. Eine Frau hatte beobachtet, wie die Diebin die Textilien genommen und anschließend in einem gelben Fiat-Panda mit KIB-Kennzeichen davon gefahren ist, ohne die Waren zu bezahlen. Diese der Polizei bislang nicht namentlich bekannte Zeugin sowie weitere Personen, die etwas von dem Diebstahl mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 zu melden.