Schwer verletzt wurde ein 16-jähriger Mopedfahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 400 zwischen St. Alban und Gaugrehweiler. Laut Polizeiangaben war der Jugendliche gegen 18.30 Uhr zusammen mit seinem Kumpel auf zwei Leichtkrafträdern im Appeltal in Fahrtrichtung Bad Kreuznach unterwegs. Bei der Abzweigung der Kreisstraße 26 zum Hengstbacherhof setzt er an, zwei vorausfahrende Autos zu überholen, beachtete dabei jedoch nicht, dass das hintere der beiden Fahrzeuge abbiegen wollte. Der Mopedfahrer krachte ungebremst in Höhe der Fahrertür in das Fahrzeug.

Er erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Mannheim geflogen. Der 56-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken und kleinen Blessuren davon. Während des Großeinsatzes – zwei Rettungswagen, Notarzt, Rettungshubschrauber, Polizei und fünf Einheiten der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit 50 Einsatzkräften – war die Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt.