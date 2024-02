Vor nahezu ausverkauftem Haus ist der „Bolanner Fasenachtsverein Miau“ am Samstagabend mit einem gut fünfstündigen Programm in die Kampagne gestartet. Unter den Motto „Katzen feiern richtig gut, mit neier Chefin un frischem Mut“ stehen am 10. und 12. Februar weitere Sitzungen an.