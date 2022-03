Kein Wunder, dass eine 37-jährige Autofahrerin am frühen Donnerstagabend auf der L401 in Wartenberg-Rohrbach nach links von der gerade verlaufenden Hauptstraße abgekommen und gegen eine Scheunenwand geprallt ist: Die Frau hatte 2,5 Promille, wie ein Alko-Test der Polizei ergeben hat. Der 37-Jährigen, die bei dem Aufprall leicht verletzt und deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist daraufhin eine Blutprobe entnommen worden. Der total beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden, im Einsatz waren zudem mehrere Ortsfeuerwehren.

Die Trunkenheitsfahrt ist nicht der einzige Verstoß, für den sich die Frau nun verantworten muss: Bei der Unfallaufnahme hat sie den Beamten auch noch einen gefälschten Führerschein vorgezeigt – gegen sie wird nun zusätzlich wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.