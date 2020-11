Eine unangenehme Überraschung erlebte ein Autofahrer, der seinen Wagen am vergangenen Wochenende in der Kurpfalzstraße in Harxheim am Fahrbahnrand geparkt hatte. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte versuchte, eine Schutzklappe am Türgriff der Fahrerseite durch Feuer zu beschädigten, um so an den Schließzylinder zu kommen. Der Plan funktioniert aber nicht, es blieb bei dem Versuch. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden unter Telefon 06352 911-100.