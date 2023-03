Am Donnerstag öffnet die Metzgerei Gaß in Dannenfels wieder. Nachdem das Vorgängergeschäft „Unser Laden“ schließen musste, hat Inhaber Wilfried Gaß die alte Metzgerei nach fünf Jahren wiederbelebt – und zwar aus einem wichtigen Grund.

1968 hatten die Eltern von Wilfried Gaß die gleichnamige Metzgerei in Dannenfels eröffnet, die knapp 50 Jahre Anlaufstelle im Dorf war. Ende 2018 musste Gaß, der den Laden 1990 übernommen hatte, allerdings wegen gesundheitlicher Probleme und fehlendem Personal sein Geschäft aufgeben. Anschließend war die Verkaufsfläche mehrere Jahre vermietet, zuletzt von 2020 bis Dezember 2022 „Unser Laden“. Sabine Schneider zog dann einen Schlussstrich, weil die Kundschaft gefehlt habe.

Aber gar kein Lebensmittelgeschäft mehr in Dannenfels? „Das war auf jeden Fall ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir machen das jetzt weiter“, erzählt Gaß von seinen Beweggründen. Zudem „habe ich wieder Lust und Leute“, sagt er. Heutzutage Personal zu finden, sei nämlich gar nicht so einfach. „Aber jetzt haben wir genug Mitstreiter gefunden.“

Viele Produkte aus der Region

Wilfried Gaß, der gerade 61 geworden ist, steigt gerne wieder in seinen alten Beruf ein. „Ich habe das immer gemacht, das ist für mich eigentlich gar keine Arbeit. Wie andere Leute ein Hobby haben, mache ich gerne Wurst und Fleischspezialitäten für die Kunden.“ Gaß spezialisiert sich in seiner Metzgerei auf handwerkliche Wurstwaren nach alten Rezepten ohne viele Zusatzstoffe. Selbst schlachten wird er nicht mehr. „Wir arbeiten viel mit der Metzgerei Bessai aus Rockenhausen zusammen. Alles was ich nicht machen kann, bekomme ich von ihnen geliefert“, berichtet Gaß. Rindfleisch bekommt er von Michael Koch aus Falkenstein.

Neben Wurst- und Fleischwaren bietet Gaß auch verschiedene andere Lebensmittel an, die für den täglichen Bedarf gebraucht werden. Der Fokus liegt dabei auf Produkten aus der Region. Brot, Brötchen und Backwaren werden von der Bäckerei Michael Hörhammer von der Pulvermühle bei Lohnsfeld geliefert. Weitere regionale Produkte wie Eier und Nudeln kommen aus Bayerfeld und Marienthal. Die Metzgerei wird zunächst drei Tage die Woche, Dienstag, Donnerstag und Samstag, jeweils von 7 bis 12.30 Uhr geöffnet haben. „Wenn das gut anläuft, überlegen wir uns, ob wir noch länger aufmachen“, sagt Gaß.