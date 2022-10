Es fehlte an Kundschaft: „Unser Laden“ in Dannenfels wird schließen. Am 15. November will Sabine Schneider einen Schlussstrich ziehen.

Vor knapp drei Jahren hatte sie das Lebensmittelgeschäft mit einer Fleischereiabteilung eröffnet. Die Verkaufsfläche ist nicht üppig, bietet aber ein ordentliches Repertoire an Basislebensmitteln und täglich frische Backwaren an. In den ersten Monaten gehörte auch ein warmes Mittagessen zum Abholen dazu. „Das wurde irgendwann nicht mehr ausreichend nachgefragt“, erzählt Schneider. „Wir mussten es einstellen.“ Und inzwischen lasse sich das Geschäft als Ganzes nicht mehr halten, berichtet sie weiter: „Es kommen einfach nicht genug Kunden, es rechnet sich nicht mehr. Verschärfend wirken die enorm gestiegenen Energiekosten.“ Stattdessen setzt sie jetzt auf Automaten, die sich bereits seit längerer Zeit auf einem Firmengelände am Ortsausgang Richtung Bennhausen befinden. Dort werden beispielsweise Kaffee, kalte Getränke, Süßigkeiten, Dosenwurst und Grillgut aus der Region angeboten. „Die Organisation dieser Automaten wird mich in Zukunft ausreichend beschäftigen“, ist sich Schneider sicher. „Trotzdem bedauere ich die Schließung meines Geschäfts sehr.“