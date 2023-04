Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist der größte Marathon Deutschlands. Zum zweiten Mal in der Bundeshauptstadt am Sonntag am Start: Max Rahm. Dort will er sein ganzes Potenzial ausschöpfen und peilt eine Zeit von unter 2:26 Stunden an. Die Vorbereitung gibt Hoffnung, dass die Revanche gelingt.

Denn vergangenes Jahr war Max Rahm im Nachhinein nicht ganz zufrieden mit seiner Endzeit von 2:32:19 Stunden. Doch inzwischen ist der 25-Jährige nicht nur körperlich, sondern auch mental stärker