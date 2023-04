Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausgerechnet kurz vor Beginn des Christkindlmarktes, am Donnerstag, ist im Schlossgarten ein Baum umgefallen – eigentlich galt er als „orkansicher“. Auch eine Marktbude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings stand diese nicht an ihrem eigentlichen Bestimmungsort, sondern war nur zwischengeparkt.

Bei dem am Donnerstagabend umgestürzten Baum, der gleich links vom Haupteingang des Kirchheimbolander Schlossgartens stand, handelt es sich um eine rund 200 Jahre alte Eiche. Sie galt schon seit