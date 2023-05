Eitel Sonnenschein und zufriedene Gesichter bei Besuchern und Veranstaltern: Der Maimarktsonntag entpuppte sich an diesem Muttertagssonntag als Besuchermagnet.

Der bange Blick gen Himmel, auf dem sich hin und wieder eine dunkle Wolke zeigte, wich im Laufe des Nachmittags der Erleichterung. „Glück gehabt“, freute sich Michaela Heck von Pro Kibo. Dass sogar das in diesem Frühjahr ansonsten so unbeständige Wetter mitspielte, war aus ihrer Sicht einfach nur „super“. Von den Vorbereitungen des Tages an sei einfach alles gut gelaufen. So mache der Maimarkt richtig Spaß, sagte sie. Der Gewerbeverein Pro Kibo ist zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr Veranstalter dieses Marktes.

Bobbycar-Rennen lockt viele Zuschauer

Viele Zuschauer säumten die Straßen beim Bobbycar-Rennen, bei dem letztendlich Jürgen Heck, der Vorsitzende von Pro Kibo, den ersten Platz unter den Stadtpromis belegte. Noch einen Windhauch schneller als er war allerdings Linus Stark aus Harxheim, der bei der zweiten Runde angetreten war. Stadtbürgermeister Marc Muchow konnte zwar keinen Gewinnerplatz für sich verbuchen, war aber dennoch in respektabler Zeit ins „richtige“ Ziel eingefahren. Beim vorangegangenen Probelauf war er zunächst falsch abgebogen und wäre fast im Parkhaus gelandet, wie er selbst Moderator Sebastian Stollhof augenzwinkernd schilderte. Unter den Bobbycar-Rennfahrern war auch der ehemalige Stadtchef Klaus Hartmüller. Er räumte allerdings ein, dass er im Vorfeld mit der Enkelin im Wohnzimmer für seinen Einsatz beim Maimarkt trainiert hatte.

Blick von der Drehleiter der Feuerwehr auf den Römerplatz. Die kostenlosen Fahrten in luftige Höhen für alle Furchtlosen sind jedes Jahr ein Höhepunkt beim Maimarkt. Foto: Jutta Glaser-Heuser Die Bodentruppe der Feuerwehr hatte bei der Drehleiterfahrt alles im Griff. Foto: Jutta Glaser-Heuser Sommermode in Hülle und Fülle gab es in der Edeltraud-Sießl-Allee im Angebot. Foto: Jutta Glaser-Heuser Begehrt: Ein Platz beim Kinderschminken. Foto: Jutta Glaser-Heuser Auch mit Schals und Handtaschen konnten sich Modebewusste reichlich eindecken. Foto: Jutta Glaser-Heuser Der Vorsitzende von Pro Kibo, Jürgen Heck, im Gespräch mit SWR-Redakteur und Moderator des Tages, Sebastian Stollhof. Foto: Jutta Glaser-Heuser Das Kuchenbuffet auf dem Römerplatz blieb nicht lange gefüllt. Foto: Jutta Glaser-Heuser Stadtbeigeordneter Jamill Sabbagh in Startposition vor seinem großen Bobbycar-Einsatz. Foto: Jutta Glaser-Heuser Das reichhaltige türkische Büffet lockte viele Besucher. Foto: Jutta Glaser-Heuser Wer es mag, wenn sich die Welt dreht, war in diesem Fahrgeschäft gut aufgehoben. Foto: Jutta Glaser-Heuser Foto 1 von 10

Türkische Gemeinde dabei

Zum ersten und wie Michaela Heck hofft nicht zum letzten Mal war auch die türkische Gemeinde mit einem Stand in der Vorstadt vertreten. Der Erlös des überbordenden Büffets soll an die Erdbebenopfer in der Türkei gehen.

Beim Spaziergang durch die Edeltraud-Sießl-Allee und die Neue Allee reihte sich ein Infostand an den nächsten. Es gab Informationen zur Verbandsgemeinde und für Häuslebauer und Sanierer. Ebenso selbst gemachte Lieblingsstücke von Kinderbekleidung, daneben Schmuck oder bunte Sommerkleider für die Dame, auch in großen Größen. Wer sich mit frischen oder exotischen Gewürzen versorgen wollte, wurde ebenso fündig wie diejenigen, denen der Sinn nach einer neuen Handtasche oder nach französischen Delikatessen stand. Und auf dem Rummelplatz standen die Kinder Schlange, um je nach Alter Karussell zu fahren oder mit dem Autoscooter eine Runde zu drehen. Bratwurst, Schokoküsse, Zuckerwatte und Softeis – natürlich an jeder Ecke auch eine kulinarische Jahrmarktköstlichkeit im Angebot.