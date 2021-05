Klaus Vögtle legt regelmäßig an den Wochenenden beachtliche Wege „per Pedes“ zurück. Geradezu euphorisch schwärmt der frühere Winzer und Inhaber des Weingutes Wolf und Guth von seiner Lieblingstour. Sie bietet „Schloßbesuche“ und „Burg-Pausen“.

Phänomenale Ausblicke auf die kleinste pfälzische Stadt, Begegnung mit einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft mit Wald, Wiesen, Äckern – und nicht zuletzt den Wingerten in den Steillagen. Infos darüber gibt es gleich zu Beginn auf dem Geo-Kultur-Pfad, der Teil der Lieblingswandertour von Vögtle ist. Diese beginnt am Pfälzerwaldheim am Moschellandsberg (gegenüber dem Burghotel) direkt unterhalb der Moschellandsburg, im Volksmund nur „Schloß“ genannt.

Start ist am Moschellandsberg, wo in drei Epochen Erze, vor allem Quecksilber, abgebaut wurden. Der Weg führt hinüber zum Silberberg, wo diese wertvolle Edelmetall gefunden und früher abgebaut wurde. Dort ist auch die Spitzenlage des Obermoscheler Weinbaues mit Steillagen von teilweise über 60 Prozent Hangneigung. Vom Pfälzerwaldheim in 285 Meter Höhe wird im Schatten alter Laubbäume über den Geo-Kultur-Pfad, auf dem es rund 30 Erlebnisstationen zum Berg, zur Burg, Wald, Biotopen, Windkraft, zur Natur und Umwelt gibt, hinab in die Stadt gewandert. Vorbei an der dortigen Grundschule mit der Fernseh-Wetterstation führt die Route bis zur Landstraße 379 in Höhe der Firma Keiper in der Landsbergstraße. Dort muss der Wanderer rechts abbiegen, die L 379 bis zum Modehaus Wolf beschreiten und in die Richard-Müller-Straße einbiegen. An dieser Stelle muss dann die B 420 auf dem Zebrastreifen überquert, bevor es der L 379 weiter am Ortsausgang in Richtung Hallgarten geht. Hier bewegt sich der Wanderer übrigens auf 155 Höhenmetern. Kurz vor dem Ortsausgang muss der Wanderer rechts in die Windenstraße abbiegen, die sich an der Nordseite des Obermoscheler Seelberges entlang zieht. Geradeaus weiter dem Beton-Wirtschaftsweg folgend, erreicht er nach circa 15 Minuten das von der VG Alsenz-Obermoschel mit EU-Leader-Mitteln renovierte Wingertshäuschens oberhalb der Stadt inmitten der Seelberg-Wingerte. Die „Moscheler Trimm-Dich-Brüder“ unter Leitung von Hans Schäfer haben das Gebäude im letzten Jahr liebevoll mit neuen Möbeln ausgestattet und dekoriert.

Wein-Rast und beste Aussicht am Wingertshäuschen

Dort ist auch Platz und Zeit für eine ausgiebige Rast. Die Terrasse mit der Sitzgruppe bietet einen phänomenalen Blick über die Stadt. Die gegenüberliegende Moschellandsburg erscheint von hier aus ganz nah. Eine Flasche besten Obermoscheler Weines kann inmitten der Wingerte genossen werden. Das Weinbergshäuschen liegt auf einer Höhe von 285 Metern.

Weiter geht es auf dem abfallenden Betonweg nach kurzem leichten Anstieg in Richtung Niedermoschel. In der nächsten scharfen Kurve wechselt der Wanderer auf einen geradeaus laufenden Grasweg, bis der Blick auf die Burgruine Löwenstein, die bereits 1180 als Niederburg errichtet wurde, fällt. Auf dem zur Burg führenden asphaltierten Wirtschaftsweg wird in die andere Richtung nach rechts zur Gemeinde Niedermoschel gelaufen. Im Ort angekommen, muss links abgebogen werden. Dann folgt der Wanderer der Hauptstraße. Ggegenüber der protestantischen Kirche, die 1747 im spätbarocken Stil gebaut wurde und im Innern die Gedenkplatte des Ritters Johann von Lewenstein beherbergt, gehts rechts hoch über die Brücke des Moschelbaches in Richtung Friedhof.

Abstecher in die Burg unbedingt zu empfehlen

Dem Weg über mehrere Serpentinen folgend wird dann bis auf die Höhe (285 Meter) des Schlossberges in Obermoschel mit der Moschellandsburg gewandert. Auch ein Blick zurück auf den mit Reben bestückten Silberberg und auf die Gemeinde Niedermoschel ist lohnenswert und macht den Wanderer glücklich, da ist sich Klaus Vögtle sicher. Auf der Strecke laden mehrere Sitzbänke zum Verweilen ein. Fast überall gibt es einen guten Rundumblick über die reizvolle Landschaft. Oben auf dem Schlossberg angelangt, muss der Wanderer dann einem nach rechts führenden Wirtschaftsweg, der sich über den Galgenwald zieht, folgen. Vorbei an den Weinbergen der Lage „Schlossberg“ erheben sich die Reste der ehemals imposanten Moschellandsburg mit dem weithin sichtbaren Bergfried. Die Burg wurde im 12. Jahrhundert vom Nahegrafen Emich I. errichtet. Ein Abstecher zur Ruine ist unbedingt zu empfehlen. Sitz- und Ruhemöglichkeiten wie auch eine weitere Rast bieten sich an. Belohnt wird der Gast mit einem überwältigenden Blick über die Nordpfalz.

Nach der „Burg-Pause“ führt die Route zurück Richtung Sportplatz. Kurz vorher geht es links ab über einen Waldpfad, etwas steiler zurück zum Ausgangspunkt. Wer es gemächlicher haben will, folgt einfach dem von der Burg führenden asphaltierten Wirtschaftsweg, vorbei am Sportplatz (links) und dem Schützenheim (rechts) mit Blick auf die im Tal verlaufende B 420 und das Alsenzer Einkaufszentrum an der B 48. Schnell ist jetzt wieder der Ausgangspunkt am Pfälzerwaldheim erreicht. Eine ausgiebige Schlussrast bietet sich im Burghotel von Hermann Kreis an, wo der Wanderer beim Kräftetanken den Blick über das Tal und die gegenüberliegenden Weinberge im Silberberg schweifen lassen kann.

Streckenlänge 10 Kilometer, zwei Steigungen, die erste zum Wingertshäuschen circa 130 Höhenmeter, die zweite Niedermoschel-Moschellandsberg circa 150 Meter;

Schwierigkeitsgrad: mittel;

Dauer rund 3 Stunden

Pfälzerwaldverein Obermoschel, Vorsitzende Traude Kuntz, 110 Mitglieder. Neu gegründet wieder 1974 mit Vorsitzenden Werner Schäfer und Heinz Böhler, an der damaligen ersten Wanderung zum Montforterhof beteiligten sich mehr als 100 Personen, darunter viele Kinder mit ihren Eltern. Sehr beliebt auch die ehemals angebotenen Jugendzeltlager, es waren nur Väter mit ihren Kinder zugelassen. Mütter waren nur als „Kuchenlieferanten“ erwünscht. Aktivitäten heute: Monatliche Seniorenwanderung jeweils am vierten Mittwoch im Monat; Monatlich eine verlängerte Wanderung an einem Wochenende; 1. Mai-Fest (früher Burgfest), heute rund um die Pfälzerwald-Vereinshütte ; Drei-Tages-Wanderfahrten an Saar, Mosel, Lahn. Oktoberfest an der Pfälzerwald-Hütte; Beteiligung am Weihnachtsmarkt in Obermoschel. Fast alle Aktivitäten und Termine sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausgefallen.

