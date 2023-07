Das Team der Stadtbücherei und drei Balladen-Künstler wecken am Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, die Freilichtbühne am Schlossberg in Obermoschel aus dem Dornröschenschlaf, Unter dem Motto „Liebe, Leben – Liebe leben – Liebesleben!“ wollen Thomas Rüsche-Lohr und Gerhild Axen sowie Petra Lohr mit ihrer Gitarre das Thema Liebe in Liedern, Balladen und Gedichten mit Tönen und Worten zum Klingen bringen.

Parkmöglichkeiten befinden sich oberhalb der Freilichtbühne am Sportplatz. Die Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter im Keiper-Haus, Kanalstraße 2, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Anmeldung montags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr in der Stadtbücherei, telefonisch unter 06362 3080226 oder per E-Mail an stadtbuecherei-obermoschel@web.de.