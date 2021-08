Leuchtend blau sind die Schatzkisten, die aus einem Schuhkarton gebastelt wurde, angemalt. Die Deckel sind mit Fischen, Seesternen, Muscheln und Segelschiffen beklebt. An den Wänden hängen Bilder zum Thema „Wasser bewegt sich, Wasser ist Leben“. Dafür haben Sarah, Mohamed, Nasim und Lana blaue Farbe auf nasser Seide ineinander laufen lassen. Bunte Fische wurden noch ausgeschnitten und auf die Seide geklebt. Die vier syrischen Kinder haben an einem zweitägigen Workshop zum Thema „Wasser“ teilgenommen.

Neue Räume im Stadthaus

Am Sonntag wurden die Ergebnisse in den neuen Räumen des Vereins Leselux im Stadthaus präsentiert. „Der Platz im Haus der Familie ist knapp und zum Lesen fehlt oft die Ruhe“, so Erika Steinert, Vorsitzende der Donnersberger Integrationsinitiative. In dem neuen Raum könne gelesen werden „und die Kinder können sich dort mit ihren Lesepaten treffen“.

Im Workshop „Wir gestalten eine Bildgeschichte“ hatten sich die vier Kinder zunächst mit Susan Handt Gedanken zum Thema „Wasser“ gemacht, im zweiten Teil dann die Ideen mit Ilse Braun umgesetzt. „Das Ergebnis ist fantastisch“, freut sich Steinert. Im Anschluss an die Ausstellung durften die Kinder ihre Werke mit nach Hause nehmen. „Der Workshop bleibt dann für die Kinder besser im Gedächtnis“, erklärt Braun.