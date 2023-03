Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Jakobsweiler gibt es ein kleines, feines Museum, das sich auf die Ausstellung von Puppenstuben der 30er und 50er Jahre konzentriert. Die sind wirklich entzückend anzuschauen, und viele nehmen den Betrachter mit in die Wohnbereiche vergangener Zeiten. Ab Sonntag kann in einer Sonderausstellung außerdem noch eine andere Welt besichtigt werden: Lego hat Einzug gehalten und beeindruckt mit außergewöhnlichen Exponaten.

Als sich vor 20 Jahren der inzwischen verstorbene Herbert Schlicksupp aus Jakobsweiler wegen der Reha nach einer Operation nicht so bewegen durfte wie sonst, schenkten ihm seine beiden Töchter