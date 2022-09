Seit Kurzem schmücken einige stimmungsvolle Fotos der Landschaft rund um Lautersheim eine Wand der örtlichen Gemeindehalle. Die ansprechenden Aufnahmen von Lucy Geenen, Manuel Kröger und Karen Westermann wurden der Ortsgemeinde von den Landfrauen geschenkt. Das berichtete die Vorsitzende Gabi Kauth auf der Generalversammlung am Mittwoch, bei der auch treue Vereinsangehörige geehrt wurden.

„Da wir zwei Jahre auf diese Würdigungen im Rahmen unserer Weihnachtsfeier verzichten mussten, sind auch Leute dabei, die 40 plus ein beziehungsweise 40 plus zwei Jahre dabei sind“, erläuterte Kauth, die eingangs zu einer Gedenkminute für Ehrenmitglied Elisabeth Schmitt aufrief. Die im Januar verstorbene Lautersheimerin hatte den Verein 1967, also vor exakt 55 Jahren, gegründet und die ersten zwei Jahrzehnte auch geleitet. Anfangs bestand die Gruppe aus rund 20 Frauen, heute sind es 55 Damen und zwei Herren: der Altbürgermeister Willi Werle und der aktuelle Ortschef Thomas Mattern. „Die Jüngste ist 22, die älteste Mitte 80, aber das Gros ist über 60“, informierte Kauth über die Altersverteilung.

„Ein bisschen Nachwuchs könnten wir schon gebrauchen“, sagte die Zweite Vorsitzende Martina Wilding. Sie betonte, dass die Landfrauen für Leben im Dorf und Geselligkeit sorgen. Sie machen zahlreiche Angebote wie Gymnastik- und Chorstunden, Kreativ- und Kochkurse sowie Ausflüge. Darüber hinaus beteiligen sie sich am Martinsumzug, bewirten bei der Senioren-Adventsfeier und nehmen an der Kerwe am vierten Septemberwochenende teil. „Diesmal werden wir beim Umzug als Filmstars verkleidet zum Träumen einladen“, kündigte Kauth an. Erstmals werden die Landfrauen anschließend Kaffee und selbstgebackenen Kuchen verkaufen.

Ebenfalls Premiere hat ein Fest am Sonntag, 16. Oktober, für das ein Spielmobil aus Rockenhausen gemietet wurde. Ab 13 Uhr können an der Gemeindehalle zehn verschiedene Spiele ausprobiert werden. Am ersten und zweiten Samstag im Oktober werden Handytäschchen genäht, am Mittwoch, 19. Oktober, wird gezeigt, wie man vegetarische und vegane Gerichte zaubert. In den letzten beiden Jahren hat Corona viele Planungen durcheinandergebracht. „Als wir uns 2020 nicht zur Weihnachtsfeier treffen konnten, haben wir einen Kalender erstellt und an die Mitglieder verteilt“, erzählte Kauth. Ein Teil der hübschen Fotos ziert nun eine Wand in der Gemeindehalle.

EHRUNGEN

40 Jahre: Gabi Hofstadt, Brigitte Mann, Else Mattern, Waltraud Ritterspacher, Beate Schwarz, Marianne Wolf und Doris Zengerle; 30 Jahre: Dagmar Götz, Henny Günther und Emma Westermann; 25 Jahre: Ingrid Großmann-Kohout.