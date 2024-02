Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Steinbach hat in der Fußball-Landesliga seinen Vorsprung an der Tabellenspitze am vergangenen Wochenende mit einem souveränen 5:1-Erfolg im Nachholspiel gegen den VfL Simmertal auf sechs Punkte ausgebaut. Die Stimmung beim Spitzenreiter ist offenbar sehr gut. Das Team von Trainer Daniel Ghoul trifft am Samstag, 14.30 Uhr, auswärts auf die SG Rieschweiler. Die Steinbacher wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen.

„Das Hinspiel auf unserem Platz ist noch sehr wild gewesen“, erinnert sich TuS-Coach Daniel Ghoul an den 2:0-Sieg in der Vorrunde und sagt: „Es gab auf beiden Seiten sehr viele Ballverluste.