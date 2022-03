Starker Auftritt von Bolandens Kunstradfahrerinnen bei den Pfalzmeisterschaften im Radsportzentrum in Ludwigshafen. Die Kunstradabteilung des RV Bolanden hatte ihre zehn Lizenzfahrerinnen für diesen Wettkampf gemeldet, allerdings mussten vier kurzfristig krankheitsbedingt passen. Am Ende gab es vier Medaillen für die Mädels aus der Nordpfalz.

Der Wettkampf begann mit den Schülerinnen U13. Hier hatte der RVB mit Juliana Butz und Klara Schlimmer zwei Sportlerinnen am Start. Butz eröffnete die Meisterschaft als erste Starterin, konnte mit einer soliden Leistung überzeugen und freute sich am Ende über einen sehr guten zweiten Platz. Schlimmer präsentierte sich in bestechender Form. Sie hatte nach der Bezirksmeisterschaft, bei der sie noch Probleme mit der Zeit hatte, an ihrer Kür gearbeitet und fleißig trainiert. So konnte sie eine blitzsaubere Kür aufs Parkett zaubern und sich verdient mit dem Pfalzmeistertitel schmücken.

Anschließend war bei den Schülerinnen U15 ihre Schwester Paula Schlimmer an der Reihe. Sie war nervös, ließ sich aber trotz zweier Stürze zu Beginn ihrer Kür nicht aus dem Rhythmus bringen. So konnte sie mit knappem Vorsprung ihren ersten Platz behaupten und wurde, wie schon vorher ihre Schwester, Pfalzmeisterin in ihrer Altersklasse.

Im größten Starterfeld, bei den Schülerinnen U11, waren die Bolandener mit Lilli Geißler, Fiona Molter und Eliana Lenhard vertreten. Geißler, die ihren ersten Wettkampf bestritt, zeigte sich wenig beeindruckt von der Kulisse und den Kampfrichtern, bot als jüngste Teilnehmerin in diesem Feld eine beeindruckende Leistung und konnte mit Platz sechs zufrieden sein. Molter hatte Schwierigkeiten an ihre guten Leistungen der Bezirksmeisterschaften anzuknüpfen und zeigte leichte Unsicherheiten, die sie wertvolle Punkte kosteten. Am Ende erreichte sie einen beachtlichen fünften Platz. Die Leistungen der beiden jüngsten RVB-Sportler war für die Trainer dennoch Anlass zur Freude und lassen sie positiv in die Zukunft blicken.

Als letzte Starterin des RV Bolanden war Eliana Lenhard an der Reihe. Auch sie erwischte nicht ihren besten Tag, hatte einige Schwierigkeiten, die sich in Punktabzügen niederschlugen. Trotz allem schaffte sie es die Konkurrentin aus Speyer auf Distanz zu halten und sich den dritten Rang in der U11 zu sichern.

Mit zwei Pfalzmeistertiteln, einem Vizemeister und einem dritten Platz war das Trainergespann Evi Gehrhardt, Lisa und Sofia Weller sehr zufrieden und geht hoffnungsvoll in die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Mai. Hierfür haben sich Paula und Klara Schlimmer qualifiziert. Ebenfalls mit dabei ist Emma Lickes, die die erforderlichen Punkte zur Qualifikation bereits an der Bezirksmeisterschaft in Bolanden erreicht hatte.