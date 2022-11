Als Programmpunkt der Kirchheimbolander Friedenstage präsentiert der Donnersberger Literaturverein einen ganz besonderen Gast: Wolfgang Schorlau, Deutschlands bekanntesten Autor politischer Krimis. Am Freitag, 18. November, liest er um 19.30 Uhr im Blauen Haus auf dem Weierhof.

1951 kam Wolfgang Schorlau in Idar-Oberstein als Sohn eines Eisenbahnbeamten zur Welt. Er wuchs zeitweise in einem Waisenhaus auf, machte eine Lehre als Großhandelskaufmann und holte später auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nach. 2002 gab er seinen Beruf als Softwareunternehmer auf, um sich als freier Autor dem Schreiben politischer Krimis zu widmen. Im November 2017 übernahm er die Poetik-Dozentur an der Universität Tübingen.

Schorlaus Krimis sind akribisch recherchiert und wurden mehrfach mit seinem Helden Georg Dengler verfilmt. In Bolanden stellt er seinen Krimi „Die schützende Hand“ vor – eine literarische Ermittlung im größten Kriminalfall der Nachkriegsgeschichte: den Morden des NSU. Er zeigt auf: Die Sicherheitsbehörden ermitteln nicht gegen die Täter, sondern gegen das Umfeld der Opfer der NSU-Mordserie, Akten werden geschreddert, der Verfassungsschutz hat überall seine Finger im Spiel. Schorlaus Buch fragt: Was, wenn das kein bloßes Behördenversagen ist? Wer hält seine schützende Hand über die Mörder?

Ein unbekannter Auftraggeber setzt den Privatermittler Georg Dengler auf die Spur. „Wer erschoss Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt?“, will er wissen. Dengler, notorisch pleite, nimmt den Auftrag an. Als er erfährt, dass Harry Nopper, sein Gegenspieler aus der Zeit beim Bundeskriminalamt, nun Vizepräsident des Thüringer Verfassungsschutzes ist, taucht Dengler tief in das Netz von Neonazis und Verfassungsschutz ein. Er beschafft sich die Ermittlungsakten zum angeblichen Selbstmord von Mundlos und Böhnhardt und deckt Schicht für Schicht die Anatomie eines Staatsverbrechens auf – bis sich ihm eine Frage auf Leben und Tod stellt.

Eine besondere Aktualität bekommt dieses Buch durch die kürzlich erfolgten Veröffentlichungen eines Teils der Unterlagen des hessischen Verfassungsschutzes zum Thema durch Jan Böhmermann, so Thomas Mayr vom veranstaltenden Donnersberger Literaturverein.

Infos

Karten für die Krimi-Lesung gibt es im Vorverkauf beim Donnersberger Touristikverband in Kirchheimbolanden auf dem Römerplatz sowie per E-Mail unter info@blaues-haus-ev.de