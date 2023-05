Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Donnersbergkreis soll dem Bündnis „Sichere Häfen“ für Flüchtlinge beitreten – diesen Antrag wird die Fraktion der Grünen am Mittwoch in der Sitzung des Kreistags stellen. Seitdem wir in der Donnersberger Rundschau erstmals über dieses Vorhaben berichtet haben, gab es zahlreiche Reaktionen. Doch worum genau geht es eigentlich?

Bereits Anfang Juni hatte Lisett Stuppy (Grüne) im Kreisausschuss namens ihrer Fraktion den Antrag auf Beitritt des Donnersbergkreises zum Bündnis „Sichere Häfen“