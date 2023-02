Der Naturschutzbund (Nabu) Eisenberg/Leiningerland stellt am Samstag, 25. Februar, wieder zwei Schutzzäune für Amphibien an der Landstraße am Eiswoog auf, um Frösche, Kröten und Molche, die sich zu ihren Laichwanderungen aufmachen, zu schützen.

Treffpunkt für die Aktion am Samstag ist um 10 Uhr auf dem großen Parkplatz an der Landstraße. Sollte schlechtes Wetter sein, ist der 4. März als Ersatztermin vorgesehen. Die Zäune schützen die Tiere, denn sonst werden Tausende von Autos überfahren oder allein durch deren Strömungsdruck getötet – schon rund 30 Stundenkilometer verursachen dafür ausreichend Druck.

Auch in Altleiningen am Drahtzug werden wieder zwei Schutzzäune aufgebaut, und zwar am 4. März ab 10 Uhr, Treffpunkt auf dem großen Parkplatz von IT Welding (Drahtzug in der Nähe des Weihers). Sowohl für die Aktion in Ramsen als auch in Altleiningen werden noch Helfer gesucht. Die Koordination der Termine am Eiswoog übernimmt Ruth Wölke, am Drahtzug Ulrike Klett.

Kontakt

E-Mail: info@NABU-Eisenberg-Leiningerland.de, Eiswoog Telefon Ruth Wölke: 06351 6556 (lange klingeln lassen), Drahtzug Telefon Ulrike Klett: 0172 8022313.