Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch Wochen nach dem Überfall auf die Tankstelle in Obermoschel ist die Identität des Maskierten unbekannt. Die Polizei hat die Akte bereits an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet – hofft aber, dass vielleicht doch noch weitere Hinweise eingehen.

Noch immer gibt es keine Spur von dem Unbekannten, der am 12. November die Aral-Tankstelle in Obermoschel überfallen hat. Die Polizei habe „jeden noch so vagen Hinweis verfolgt“,