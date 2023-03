Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was fleucht und kreucht denn da im Gras und in der Luft? Welche Lebewesen gibt es im Bach? Auf eine Expedition an den Eisbach haben sich die Kinder, die am Ferienprogramm des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) und der Evangelischen Jugend Eisenberg teilnehmen, begeben. Mit auf diese spannende Exkursion nahm Biologe Michael Leible die jungen Naturdetektive.

An diesem Nachmittag dreht sich alles ums Entdecken, Erforschen und Erfahren. Michael Leible kennt sich mit den Besonderheiten des rund 900 Meter langen renaturierten Teilstücks des Eisbachs zwischen Eisenberg