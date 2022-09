Von Freitag bis Montag wird in Kalkofen mit einem bunten Programm Kerwe gefeiert.

Diese wird am Freitag um 17 Uhr von den Kerweborsch ausgegraben. Ab 20 Uhr ist in der Kerwedisco Stimmung garantiert. Am Samstag gibt es ab 17 Uhr Abendessen, ab 20 Uhr wird die Musikgruppe „Spontan“ aus Hochstätten den Besuchern im Hof des Bürgerhauses kräftig einheizen. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 14.30 Uhr folgt als Höhepunkt der Umzug mit anschließender Kerwerede. Der Montag startet um 10 Uhr erneut mit einem Frühschoppen, ab 12 Uhr wird Mittagessen angeboten. Ab 18 Uhr werden am Bürgerhaus die Preise der Kerwetombola verlost, die Lose gibt es über das gesamte Fest zu kaufen. Zum Ausklang legt ab 20 Uhr DJ Dirk auf, ehe die Kerwe begraben wird. Auf dem Kerweplatz wartet ein Süßwarenstand, die Kleinen können auf dem dorfeigenen „Karussellche“ ihre Runden drehen.