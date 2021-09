Der Kreis reagiert auf jüngste Unwetterkatastrophen und will „aufrüsten“ beim Katastrophenschutz: Über die Anschaffung zweier ehemaliger Militärfahrzeuge, die „watfähig“ sind – also auch noch in tieferem Wasser fahrfähig – , hat der Kreisausschuss am Montag zu befinden.

Es handelt sich um schwere, geländegängige Laster des Typs MAN Kat 1, die äußerst robust ausgelegt und trotz ihres Alters von über 40 Jahren in sehr gutem Zustand seien, so die Infos zu dem Tagesordnungspunkt. Die Anschaffung wird mit 92.000 Euro veranschlagt.

Zum Thema passt auch ein gemeinsamer Antrag von CDU, FWG und Grünen, ein Förderprogramm des Bundes zu nutzen für eine flächendeckende Installierung elektronischer Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall. Weitere Tagesordnungspunkte betreffen Auftragsvergaben für Schulen und das Kreishaus sowie die Abfallwirtschaft des Kreises.

Die Sitzung beginnt am Montag um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses.