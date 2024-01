Ausgelassen haben die Einselthumer ihre Kappensitzung im Bürgerhaus gefeiert. Die Aktiven boten den begeisterten Besuchern eine bunte Mischung aus Tänzen, Gesang und Büttenreden.

Wer die Einselthumer Narren live erleben möchte, hat dazu am kommenden Wochenende nochmals Gelegenheit: Für die zweite Sitzung am Samstag, 3. Februar, ab 19.11 Uhr, gibt es noch Karten an der Abendkasse.