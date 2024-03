Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derby in der Bezirksliga Westpfalz: Die SG Rockenhausen/Dörnbach empfängt am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasen an der Obermühle die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen. Für beide Donnersberger Teams geht es um wichtige Punkte.

„Wir nehmen die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen sehr ernst“, sagt der Rockenhausener Trainer Timothy Hanauer. Sein Team überzeugte am vergangenen Wochenende beim 4:0-Erfolg