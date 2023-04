Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach fünf Jahren kamen „Die lästigen Frauen“ wieder mit ihrer großartigen Kleinkunst ins ausverkaufte Blaue Haus auf dem Weierhof. Die sechs Künstlerinnen boten feinsinniges und provozierendes Kabarett.

Sie wollen mit lästigen Gedanken vom gewohnten Alltag aufrütteln. In den Spiegel, den sie uns vorhalten, schauen wir nicht so gerne. Sie lästern über Frauen und an diesem