Die ersten Signale stimmen positiv, dass im Hochsommer das ein oder andere liebgewonnene Programmdetail des „Sommerzaubers Kleine Residenz“ stattfinden kann. In diesem zuversichtlichen Ausblick freue sich die Stadt Kirchheimbolanden, „mit Bernd Stelter ein echtes Pfund für das diesjährige ’Kabarett im Garten’ gewonnen zu haben“, teilt Timo Holstein vom Veranstaltungsbüro der Stadt mit. Am Freitag, 20. August, wird der in Unna geborene Wahlkölner, bekannt aus vielen TV-Produktionen, die Bühne im barocken Schlossgarten entern.

„Ob es wie im Vorjahr kostenfreie Platztickets zur Reservierung und Kontaktnachverfolgung geben wird, ob der Fortgang der Impfkampagne bis dahin sogar einen ungehinderten Zugang ermöglichen wird, all das lassen wir bis dato offen“, so Holstein. Die Stadt plane, mit ausreichend Vorlauf für die Besucher, jedoch zum möglichst spätesten Zeitpunkt hin zur Veranstaltung zu reagieren und die dann nötigen Maßnahmen zu ergreifen, so dass einem ungetrübten Kulturgenuss wie auch der Sorgfaltspflicht im Sinne der Pandemie Rechnung getragen wird. Daher wird die Stadt in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig über den Fortgang informieren.

Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Höhepunkt des Kultursommers, dem Festival „Begegnung in der Kunst“ der Lebenshilfe, das seit über zehn Jahren seinen festen Platz im Sommerprogramm hat. Das Abschlussevent der Veranstaltungswoche findet am Samstag, 21. August, im Schlossgarten statt, während es in der Vorwoche wieder die beliebten inklusiven Workshops geben wird. Auch hier werden Verfahren wie Anmeldung und Umsetzung in den kommenden Wochen entwickelt, so Andreas Kolb von der Lebenshilfe, der das Festival federführend organisiert.