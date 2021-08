„Nun wollen wir es heuer wagen, auch wenn es immer noch die Unsicherheit gibt, ob in drei Wochen vielleicht die Post-Mallorca-Welle alles wieder über den Haufen werfen mag. Wer nicht wagt...“: Das gibt Reinhard Geller, Vorsitzender des Kunstvereins Donnersberg, seiner Ankündigung des nächsten „Festes für die Kunst“ mit auf den Weg. Am 4. September soll gefeiert werden, in Göllheim im Hof des Uhl’schen Hauses.

Der Kulturverein Göllheim ist wieder Ausrichter des Festes, das schon in 2018 hier ein großer Erfolg und gut besucht war, wie die Vereinsvorsitzende Doris Bugiel mitteilt. Im letzten Jahr hatte es keine Chance wegen der Pandemie. Als eine Besonderheit des Festes wird die mobile Ausstellung „Pop-Up“ angekündigt, die der Kunstverein mit Werken seiner Mitglieder initiiert hat. Diese virtuelle Galerie wird zuerst in Göllheim präsentiert, bevor sie an weiteren Orten im Kreisgebiet zu sehen sein wird.

Nach Einsetzen der Dämmerung gegen 20.30 Uhr werden mit sechs Beamern Abbildungen von Grafiken, Malereien und Plastiken im großen Format auf Häuserwände projiziert, in Göllheim wird das die Wand der Kunstscheune am Garten der Begegnung hinter dem Parkplatz der Verwaltung sein – natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt. Eine Diashow von etwa 50 Bildern wandert durch die Projektionsfläche. Je nach Format werden zwei bis vier Bilder gleichzeitig zu sehen sein.

Die Jazz-Combo „Café chez nous“ sorgt musikalisch für die entspannte Stimmung eines Spätsommerabends. Mit Gegrilltem und Salaten wird auch für das leibliche Wohl gesorgt, wie die Veranstalter ergänzen.

Kurz-Info

Das Fest für die Kunst beginnt am Samstag, 4. September, um 19 Uhr im Hof des Uhl'schen Hauses. Coronabedingt ist eine Voranmeldung erforderlich unter der E-Mail-Adresse kulturvereingoellheim@gmx.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06351 49090. Die Veranstaltung ist von gutem Wetter abhängig.