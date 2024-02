Von Freitag bis Sonntag finden im Schulzentrum in Eisenberg erstmals seit 2020 wieder die A-, B- und C-Junioren-Hallenfußball-Meisterschaften des Südwestdeutschen Fußballverbandes statt. Gespielt wird nach den SWFV-Futsal-Regeln.

Noch steht die Zukunft der in Südamerika entwickelten Variante des Hallenfußballs in den Sternen. Die Resonanz bei Spielern und Zuschauern ließ in der Vergangenheit immer mehr nach.

Am Freitag spielen ab 18 Uhr die A-Junioren-Kreismeister den Verbandssieger aus. Der Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg wird dabei vom JFV Fritz-Walter-Jugend vertreten, der Kreis Kusel-Kaiserslautern vom TuS Hohenecken.

Die B-Junioren sind am Samstag ab 11 Uhr an der Reihe, qualifiziert sind dafür auch der FC Phönix Otterbach/Otterberg/Erlenbach und der JFV Pfälzer Bergland. Die Endrunde der C-Junioren mit dem ASV Winnweiler und dem SV Rodenbach startet am Sonntag um 11 Uhr.

Die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für die Futsal-Regionalmeisterschaften am 24. Februar (A- und B-Junioren) und 25. Februar (C-Junioren) in Mülheim-Kärlich.