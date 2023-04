Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitagabend hat sich der in Rockenhausen aufgewachsene Jerome Mitchell bei „The Voice of Germany“ einem Millionenpublikum im Fernsehen präsentiert. Am Tag darauf stand er mit seiner Band beim Oktobermarkt in Winnweiler auf der Bühne – und konnte wieder pfälzisch sprechen. Mit seinem Coach Mark Forster hat er das aus einem bestimmten Grund nicht getan.

Dass knapp daneben auch vorbei ist, musste am Freitag der aus Rockenhausen stammende „The Voice of Germany“-Teilnehmer Jerome Mitchell auf schmerzliche Art und Weise erfahren.