Wegen der Corona-Pandemie war für die Schüler, ihre Eltern und die Lehrkräfte an der IGS Rockenhausen eine Abiturfeier in gewohntem Stil nicht möglich. Wie die Schule mitteilt, wurden die 33 Abiturienten trotzdem in einem angemessenen Rahmen im Beisein der Stammkursleiter von Schulleiter Dirk Melzer verabschiedet.

Ein Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit durfte dabei nicht fehlen. Schulleiter Melzer zeigte sich stolz, dass die Abiturienten trotz der widrigen Umstände der vergangenen zwölf Monate ihr Abitur bravourös gemeistert hätten. Tobias Dietz aus Sankt Alban legte mit einem Durchschnitt von 1,3 nicht nur das beste Abitur ab, sondern heimste auch drei Preise ein.

Die Abiturienten:

Rouven Arndt, Mörsfeld; Tobias Becher, Sankt Alban; Nadine Nina Böhmer, Waldgrehweiler; Joshua Bott, Rockenhausen; Maxi Alea Christmann, Dörnbach; Lilli Maria Clemens, Lohnsfeld; Michelle Condé, Seelen; Tobias Dietz, Sankt Alban; Theresa Drescher, Börrstadt; Lara Marleen Flommersfeld, Rockenhausen; Muriel Geßner, Becherbach; Isabel Pilar Gil Penalver, Katzenbach; Thabea Grüne, Nußbach; Joshua Franz Martin Haas, Hochstätten; Anna-Lena Heinz, Schönborn; Felix Herrgen, Hengstbacherhof; David Hofmann, Gerbach; Sinja Klein, Gerbach; Nele Emily Klein, Winterborn; Max Florian Kollmannsberger, Katzenbach; Vera Küther, Kirchheimbolanden; Sophie Marie Landsiedel, Börrstadt; Jan Leising, Imsweiler; Sarah-Madeline Matuszewski, Katzenbach; Vanessa-Nicole Matuszewski, Katzenbach; Niklas Moxter, Rockenhausen; Leonie Müller, Hefersweiler; Luna-Fee Müller, Ruppertsecken; Ronja Niebling, Dörnbach; Marie Renner, Obermoschel; Marie Sophie Schäffling, Gerbach; Jonas Stucky, Hefersweiler; Luca Phil Voigt, Rockenhausen;

Die Preisträger:

Herausragendes ehrenamtliches Engagement für Schule und Gesellschaft: Nele Klein.

Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz: Thabea Grüne.

Robotik-Preis: Niklas Moxter.

Beste Leistungen: Tobias Dietz (Mathematik, Informatik, Englisch); Jonas Stucky (Geschichte); Niklas Moxter (Physik).