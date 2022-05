Ihre Ansichten zu den Zukunftsperspektiven des Kirchheimbolander Werks von Automobilzulieferer Borg Warner will die Gewerkschaft IG Metall zum Wochenmarkt am Freitag, 6. Mai, auf dem Römerplatz der Bevölkerung darlegen. Zuletzt hatte die Gewerkschaft massiv Kritik geäußert, wonach es „weiterhin keine konkreten Antworten auf die Frage der Zukunftsperspektive für das Werk“ gebe. Hintergrund ist die Unzufriedenheit mit der Umsetzung der Standortstrategie Kibo 4.0 – eine Betriebsvereinbarung, die unter anderem Stellenabbau und Entgeltverzicht vorsieht und die den Standort langfristig wettbewerbsfähig halten soll.

Auch die Antworten, die es bei einer Betriebsversammlung am 29. April gegeben habe, sind aus der Sicht der Gewerkschaft nicht zufriedenstellend. Mit den Betriebsräten des Borg-Warner-Werks und den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten will die IG Metall am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr mit den Kirchheimbolandern ins Gespräch kommen.