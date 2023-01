Spielfrei – kurzfristig hatte die HSG Landau/Land II das Spiel bei den Herren der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim abgesagt. Die Begegnung der Damen gegen Landau fand statt – allerdings ohne Punkte für die Gastgeberinnen. Trotz einer ansprechenden Leistung mussten sich die „Wölfinnen“ mit 25:30 (13:12) geschlagen geben.

„Alles in allem haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht und uns das nötige Selbstvertrauen für das wichtige Spiel am Sonntag in Dansenberg geholt“, bilanzierte HR-Trainer Matthias Griebe nach der Niederlage am späten Sonntagnachmittag. Wie schon in der Vorwoche zeigten sich die „Wölfinnen“ im Vergleich zur Hinrunde stark verbessert. „Wir konnten an die starke erste Halbzeit von letzter Woche in Schwegenheim anknüpfen“, lobte Griebe seine Spielerinnen.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielte Alesia Klag fünf Minuten vor dem Pausenpfiff die 13:10-Führung für ihre Mannschaft. Die HR ließ sich dabei nicht von der Manndeckung gegen Carina Setzer aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Die daraus resultierenden Räume nutzte die Griebe-Sieben gekonnt und traf besonders über die Außenpositionen. Karoline Peter und Alina Herrmann spielte das besonders in die Karten. Sie kamen zusammen auf 14 Treffer. Dass dies nicht für einen oder zwei Punkte reichte, war einer Schwächephase kurz vor und nach dem Seitenwechsel geschuldet. Binnen zehn Minuten verspielte die HR das 13:10 und lag plötzlich mit 14:17 im Rückstand. Bis zum 21:23 acht Minuten vor dem Ende konnten die „Wölfinnen“ die Partie noch offen gestalten, fingen sich aber in der Schlussphase noch einige Konter. „Da ist uns leider etwas die Luft ausgegangen“, meinte Griebe.

Die Bezirksliga-Herren der HR erhielten aufgrund der Spielabsage des Gegners die zwei Punkte am Grünen Tisch. Landau hatte keine spielfähige Mannschaft zusammen bekommen, berichtete HR-Trainer Johannes Finck.

So spielten sie

Damen: Eisen; Peter (9/1), Müller (6), Herrmann (5), Klag (2), Ollig, Kern (je 1), Daneke (1/1), Lara Schwarz, Hanna Schwarz, Geiger, Hasel, Setzer