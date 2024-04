Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Suche nach Pflegekräften ist ein großes Thema unserer Zeit. Um schon bei der Ausbildung ein breites Spektrum abzudecken, ist die Ausbildung reformiert worden. Der Sozialdemokrat Matthias Mieves (MdB) besuchte eine außergewöhnliche Berufsschulklasse in Eisenberg.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves hat angehende Pflegekräfte an der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis in Eisenberg besucht. Das Besondere an dieser Klasse: Sie besteht jeweils