Der bekannte Volkslieder- und Schlagersänger Heino kommt nach Einselthum. Am Samstag, 13. Juli, soll es im Wein- und Sektgut Martinspforte zum Schlager-Ereignis des Jahres in der Region kommen. Heino will seine größten Hits aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte auf die Bühne bringen. „Caramba, Caracho, ein Whiskey“, „La Montanara“ oder „Blau blüht der Enzian“ – es dürfte wohl kaum jemanden in Deutschland geben, der die Gassenhauer des 85-Jährigen Musikers, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt, nicht kennt. Es gibt freie Platzwahl, Tickets kosten rund 58 Euro bei eventim.de.