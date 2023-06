Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jede Zeit kann ihre eigene Hinsicht auf ein Kunstwerk haben. So wird man den Geist von Joseph Haydns „Die Jahreszeiten“ in Zeiten der Klimakrise dringlicher aufnehmen als vor über 220 Jahren, als das Oratorium zur Feier der göttlichen Schöpfung entstand. Züge, die Stefan Wasser bei seiner Neuaufnahme des Werkes wichtig sind an diesem Spätwerk des Meisters der Wiener Klassik und die hervorgehoben werden sollen.

Das Werk stelle heute die Frage nach dem Bezug des Menschen zu der fern und fragil gewordenen Natur, sagt Stefan Wasser, der das Oratorium am 17. Juni mit dem Nordpfälzer Oratorienchor