Vermutlich beim Abbiegen von der Haupt- in die Kirchheimer Straße in Marnheim hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hausecke samt Fallrohr und ein Schild gestreift. Anschließend ist er weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Verursacher um einen Lkw-Fahrer handelt. Der Unfall hat sich zwischen Freitag, 3., und Montag, 6. März, ereignet. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.